Минск, 2 ноября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. В Белоруссии на самом деле есть диктатура — диктатура стабильности, безопасности и справедливости. Об этом 2 ноября рассказал президент республики Александр Лукашенко.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«На санкции [Запада] <…> мы ответили безвизовым режимом для граждан сотен стран… <…> И уже около миллиона человек, по безвизу приехавшие к нам, смогли воочию убедиться, что в Белоруссии действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости», — сказал Лукашенко во время выступления на агрофестивале «Дожинки».

Глава государства отдельно подчеркнул, что иностранцам очень нравится чистая, безопасная и комфортная Белоруссия. По его словам, распространяемое на Западе «враньё» никак не отражается на привлекательности страны.

Как сообщало ИА Регнум, страны Запада неоднократно вводили санкции против Белоруссии, в том числе после президентских выборов 2020 года. Первый пакет санкций коснулся 40 представителей белорусского руководства. Позже санкции неоднократно продлевались, «чёрный список» расширялся.

В июне этого года Евросоюз распространил на Белоруссию ряд санкций, введённых против России. Великобритания 9 августа добавила в санкционные списки семь физических и юридических лиц, а также предприятия «СтанкоГомель» и «Рухсервомотор», связанные с российским оборонно-промышленным комплексом.

Лукашенко в конце сентября пообещал широкую государственную поддержку фермерским плодовым хозяйствам, призвав перестать «кланяться импортному яблоку». Он назвал жизнь под санкциями временем возможностей для развития этого направления сельского хозяйства с прицелом на расширение экспорта. Сами же ограничения, введённые Западом, он назвал незаконными, беспрецедентными и фашистскими.