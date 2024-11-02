Москва, 2 ноября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Банк России утвердил список 13 системно значимых кредитных организаций. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба регулятора.

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«На их долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора», — сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Регулятор привёл перечень системно значимых банков: Unicredit Bank, «Газпромбанк», «Совкомбанк», ВТБ, «Альфа-банк», Сбербанк, «Московский Кредитный Банк», «Открытие», РОСБАНК, «Т-Банк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк».

Перечень системно значимых банков был определён на основании указания Банка России от 13 апреля 2021 года. По сравнении с утверждённым в прошлом году перечнем он не изменился.

При определении перечня системно значимых банков регулятор учитывает объём вкладов, размер банка, взаимосвязь с другими финансовыми организациями, а также объём средств, предоставленных нерезидентам и привлечённых от резидентов. В список системных включают банки, результат которых превышает 1% от общего результата всех банков.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя правления «Газпромбанка» Алексей Попович на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS заявил, что кредитная организация участвует во всех ключевых проектах и инициативах Банка России и является форвардом в сфере внедрения финансовых технологий.

В октябре Сбербанк, по итогам 2023 года, поднялся на второе место в мировом рейтинге крупнейших эквайеров. На эту кредитную организацию приходится 9,1% всего мирового рынка транзакций. Он сократил разрыв с мировым лидером JPMorgan Chase.