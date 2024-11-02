Москва, 2 ноября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Возможность дистанционного обучения в автошколах позволит ученикам получать ряд необходимых знаний без потери качества и с возможностью не покидать свой дом ради каждого занятия, однако далеко не все знания можно будет преподавать в формате онлайн, заявил автоэксперт Владимир Баршев в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Министерство просвещения России планирует ввести возможность дистанционного обучения для получения водительских прав. Согласно информации в СМИ, которая появилась в субботу, 2 ноября, процесс обучения будет проходить с помощью государственных информационных систем, предполагающих авторизацию на портале госуслуг.

Эксперт обратил внимание на важную особенность таких нововведений. Касается она занятий, связанных с необходимостью непосредственного присутствия ученика.

«Стоит отметить, что нововведение предусмотрено лишь для некоторых предметов, на усмотрение самой автошколы. Например, такие навыки, как непрямой массаж сердца, перевязка раны, в целом оказание первой медицинской помощи изучают и оттачивают на месте, исключительно под бдительным вниманием педагога, с его рекомендациями и пояснениями», — сказал Баршев.

Специалист напомнил о том, что в России, в рамках законодательства, зафиксирована возможность реализации образовательных программ при помощи дистанционных технологий. Нынешние инициативы просто помогают систематизировать данный процесс в автошколах.

«В данной ситуации это просто официальная возможность проведения занятий в соответствии с нашим действующим законодательством. При этом тут речь идёт не о лекции, которая записана где-то и транслируется просто в эфир, это идёт живой урок, который происходит дистанционно. Педагог сидит у себя в кабинете, перед ним стоит компьютер с камерой и микрофоном, и преподаватель ведёт урок»,— пояснил Баршев.

На данный момент в автошколе нужно обучаться очно, приходить в классы, но иногда у ученика могут возникнуть проблемы, и тогда некоторые вещи можно изучить дистанционно, считает эксперт. Он пояснил, что в такой ситуации ученик сможет остаться у себя дома или откуда-то ещё выйти на трансляцию урока из класса, и с ним так же будут общаться, так же всё объяснят, просто происходить это будет по видеоканалу.

«На время урока это никак не влияет, на стоимость обучения тоже никак не повлияет, потому что педагог всё равно присутствует в классе, ведёт обучение тем, кто присутствует на месте, а остальным дистанционно. Более того, это всё проводится через регистрацию на портале госуслуг, и любой урок, при необходимости, сможет проверить Рособрнадзор»,— уточнил специалист.

Возможность дистанционного обучения в рамках практической части в автошколе прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Нет, дистанционно вождение заменить не получится. Прежде всего с точки зрения законодательства, потому что инструктор должен сидеть на втором комплекте педалей, а ученик соответственно рядом с ним»,— уточнил Шпарин.

22 июля ИА Регнум передавало, что МВД планирует закрыть законодательную лазейку, позволяющую водителям автомобилей получать без обучения и экзаменов право управления снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулём. Министерство предлагает изменить порядок выдачи удостоверений. При этом желающие управлять транспортом с мотопосадкой должны будут получить категорию А или пройти обучение в автошколе на технике с мотоциклетным рулём, открыв категорию B1 c отметкой MS.