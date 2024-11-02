Москва, 2 ноября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Намерение Катара, ЮАР и Ватикана, если таковое есть, стать «покровителями» украинцев в РФ необходимо обсуждать. Об этом 2 ноября заявил комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ulf Mauder/Global Look Press

«Это дипломатическое маневрирование, которое под собой, хотелось бы думать, имеет чисто гуманитарные намерения. Но надо обсуждать», — сказал он в беседе с Lenta.ru, комментируя соответствующее заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Сенатор подчеркнул, что в этом случае речь идёт о судьбах конкретных людей, а потому российская сторона всегда готова вести такие переговоры и поддерживать такие контакты, указав, что в таких вопросах всё должно быть справедливо и основано на гуманитарной основе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сибига заявил, что Катар, ЮАР и Ватикан якобы хотят стать «странами-покровительницами» украинцев в России. По его словам, указанные государства планируют взаимодействовать с российскими властями в рамках Женевских конвенций.

В апреле стало известно, что большая часть найденных в Германии детей, считавшихся якобы насильно вывезенными с Украины в Россию, прибыла в страну со своими законными опекунами. Отмечалось, что списки таких «похищенных» детей составляли украинские власти, которые затем обратились для установления их места пребывания.

В октябре 2023 года уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова опровергла распространяемую украинскими СМИ информацию о якобы 19 тысячах детей, насильно перемещённых в Россию. По её словам, западные политики намеренно искажают факты, чтобы демонизировать Россию.