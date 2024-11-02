Грозный, 2 ноября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою дочь, заместителя председателя правительства республики Айшат Кадырову за укрепление культурных и дружественных связей между Чечнёй и Донецкой Народной Республикой (ДНР) и поддержание духа российских бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Елена Афонина/ТАСС Айшат Кадырова

Глава региона вручил зампреду правительства республики медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента ЧР».

«Для меня огромная честь и большая ответственность получить из рук главы республики медаль», — процитировал Кадырову 1 ноября телеканал «Грозный» в Telegram.

Как передавало ИА Регнум, Айшат Кадырова 2 октября заняла пост зампреда правительства Чечни по социальному блоку. Ранее она была министром культуры республики.

В сентябре президент РФ Владимир Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. В указе о награждении отмечены её заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Евросоюз в декабре 2022 года ввёл санкции против дочерей главы Чечни Айшат Кадыровой и Хадижат (Карины) Кадыровой. Их отец заявил, что это будет дополнительным обстоятельством, укрепляющим семью. Он подчеркнул, что гордится дочерьми.