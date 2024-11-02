Брюссель, 2 ноября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Федеральная прокуратура Бельгии ведёт расследование деятельности мессенджера Telegram с 2020 года. Сейчас ведомство намерено скоординировать данный процесс совместно с французскими властями. Об этом в субботу, 2 ноября, пишет фламандский портал De Standaard.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Почти во всех расследованиях по торговле оружием подозреваемые используют Telegram», — приводятся слова представителя прокуратуры Эрика Вандерсипта, подтвердившего данную информацию, в материале Belganewsagency.

По мнению бельгийских правоохранительных органов, на платформе практически нет модерации, поэтому она популярна среди преступников.

Бельгийские прокуроры создадут с судебными властями Франции совместную следственную группу. Компетентные органы обоих государств будут обмениваться результатами своих расследований и проводить следственные действия совместно.

28 августа французская прокуратура предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинения в 10 преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Среди обвинений распространение изображения несовершеннолетнего, которое носит порнографический характер.

По итогам судебного заседания Дурова освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. Предпринимателю запретили покидать страну в течение шести месяцев, а залог, который он обязан внести, разделён на несколько частей.

В своём первом после задержания заявлении Павел Дуров призвал страны, у которых появились претензии к интернет-платформе, подавать судебный иск против самого сервиса, а не преследовать главу платформы.