Симферополь, 2 ноября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. В октябре турпоток в Крыму вырос на треть по сравнению с прошлым годом, заявил 2 ноября глава региона Сергей Аксёнов.

Jens Kalaene/Global Look Press

С начале года Крым посетили более 5 млн 587 тысяч туристов, что на 18% больше, чем в аналогичный период 2023 года. На автомобилях и автобусах в регион прибыли 75% гостей, причём 64% — через Крымский мост. По железной дороге в регион прибыли 25% отдыхающих.

Примерно половина гостей выбрала Южный берег, ещё 25% туристов предпочли западное побережье и 15% — восточное. В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах отдохнули 10% туристов.

«Удался и бархатный сезон: за два осенних месяца у нас отдохнуло порядка миллиона человек, что на 6% выше прошлогоднего уровня. Средняя загрузка коллективных средств размещения в октябре составила 46%. Это на треть больше, чем в октябре 2023-го», — отметил Аксёнов в своём Telegram-канале.

В этом году удвоился спрос на проведение в Крыму зимних праздников. Регион в рейтинге самых бюджетных популярных направлений в стране является лидером, отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в середине октября, что с мая по сентябрь туристы совершили по стране 35 млн поездок. В Крыму отдохнул 1 млн человек.

По данным министра экономического развития РФ Максима Решетникова, нынешней зимой турпоток по России по может составить 33 млн поездок. Это на 4 млн больше, чем в 2023 году.

Согласно данным, полученным в результате совместного исследования «МегаФона» и сервиса покупки авиа — и железнодорожных билетов «Купибилет», за первую половину осени турпоток по сравнению с прошлым годом вырос на 13%. При этом в два раза выросла популярность азиатских стран, билеты на это направление в среднем подешевели на 5%.