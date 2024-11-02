Москва, 2 ноября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Группа «Россети» перед Днём народного единства ввела усиленный контроль за работой энергообъектов. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, ситуации на приграничных территориях и в новых субъектах РФ, а также в регионах со сложными погодными условиями, включая Москву.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

На случай нештатных ситуаций готовы почти 11 тыс. аварийно-восстановительных бригад (более 53 тыс. специалистов и 26 тыс. единиц техники) и 7,8 тыс. резервных источников электроснабжения (общая мощность — 625 МВт). Во всех филиалах «Россетей» и дочерних сетевых компаниях организовано круглосуточное дежурство работников и руководителей.

Кроме того, в «Россетях» провели дополнительные инструктажи персонала, проверки производственных и бытовых помещений, складов. Начиная с 12:00 2 ноября запрещено производство плановых работ и переключений в электроустановках, схемы сетей приведены к нормальным.