Тегеран, 2 ноября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Израиль и США непременно получат жёсткий ответ на свои антииранские акции, заявил 2 ноября верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Iranian Supreme Leader’S Office/Global Look Press

«Враги — будь то израильский режим или США — обязательно получат сокрушительный ответ на то, что делают по отношению к Ирану, иранской нации и фронту сопротивления», — цитирует его слова иранское агентство ICANA.

Как передавало ИА Регнум, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударили по объектам на территории Ирана 26 октября в ответ на массированную атаку 1 октября. Израиль задействовал свыше 100 самолётов, включая стелс-истребители F-35, и, как сообщалось, нанёс удары по объектам иранской оборонной промышленности, в числе которых предприятия по производству беспилотников и базы запуска баллистических ракет.

Иранские власти назвали действия ЦАХАЛ агрессией, а президент республики Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны ответить на израильскую атаку. По данным портала Axios, Иран может нанести ответный удар по израильской территории до президентских выборов в США.

1 ноября генерал-майор Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Голамреза Солеймани заявил, что Иран нанесёт по Израилю «смертоносный» ответный удар, используя для этого свои «скрытые возможности». Иранский народ, по словам генерала, ещё не показал «сионистскому врагу» всю свою мощь.