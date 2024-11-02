Чэнду, Китай, 2 ноября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. «Шанхай Шэньхуа» под руководством экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого победил «Чэнду» в заключительном туре чемпионата Китая по футболу, завершив сезон на втором месте с 77 очками.

Анна Мейер/ФК Зенит/ТАСС

Встреча прошла 2 ноября и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Первым на 42-й минуте гол забил защитник хозяев Дун Яньфэн. В команде Слуцкого голы оформили полузащитники Ву Си на шестой допминуте первого тайма и Юй Ханьчао на 81-й минуте.

В параллельном домашнем матче лидер Суперлиги «Шанхай Порт» разгромил «Тяньцзинь Тайгер» со счётом 5:0. Команда набрала 78 очков и в третий раз в истории и во второй раз подряд завоевала чемпионский титул страны.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Слуцкий заявил, что отклонил бы предложение возглавить сборную Китая по футболу. По его словам, он любит болельщиков и свою работу в «Шанхай Шеньхуа», поэтому пока что не планирует изменений.

Специалист подписал контракт с китайским клубом в декабре 2023 года. В должность тренера он вступил с 1 января. В феврале Слуцкий заявил журналистам, что не жалеет о переезде в Шанхай. Он назвал его городом будущего и добавил, что вскоре остальные города на планете будут выглядеть так же.

Также в феврале «Шанхай Шэньхуа» завоевал Суперкубок Китая, победив в финале команду «Шанхай Порт» со счётом 1:0.