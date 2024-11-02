Оренбург, 2 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. «Оренбургнефть» (входит в «Роснефть») организовала для активистов общероссийского «Движения первых» экскурсию на свои производственные объекты. Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «В гостях у ученого».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела экскурсию для молодежи из «Движения первых»

Нефтяники предоставили студентам, будущим операторам нефтяных и газовых скважин и лаборантам химического анализа, возможность погрузиться в профессию и познакомиться с технологическими процессами на реальном производстве.

В корпоративном музее «Оренбургнефти» ребятам рассказали об истории отрасли, открытиях первопроходцев-нефтяников, современных технологиях, которые применяют на предприятии. Также студенты посетили Савельевское месторождение, где они познакомились с основными этапами добычи нефти и узнали, как из продукции скважин удаляют соли, воду, попутный нефтяной газ и другие примеси.

В химико-аналитической лаборатории студенты узнали больше о методиках определения плотности нефти, содержания в ней воды для подтверждения качества готового продукта.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела экскурсию для молодежи из «Движения первых»

«Оренбургнефть» проводит много мероприятий по развитию кадрового потенциала сотрудников и подготовке будущих специалистов нефтяной отрасли. Только в прошлом году производственные объекты предприятия посетило более 500 школьников и студентов. Также в рамках программы непрерывного образования компании в регионе созданы «Роснефть-классы» с углубленным изучением математики, физики, химии и информатики.

На нефтяном производстве проходят практику студенты колледжей и вузов-партнеров, в числе которых Самарский государственный технический университет, Оренбургский государственный университет, Уфимский государственный нефтяной университет и другие.