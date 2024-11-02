Красногорск, 2 ноября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. В подмосковном Красногорске ребёнок умер во время тихого часа в детском саду. Об этом сообщил источник ИА Регнум в субботу, 2 ноября.

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Мальчик, которому был год и восемь месяцев, умер 1 ноября. Утром он чувствовал себя хорошо.

«После тихого часа, когда все дети уже проснулись, воспитательница подошла к кровати мальчика, чтобы разбудить его, но не смогла этого сделать», — сообщил источник.

Воспитательница вызвала скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть ребёнка.

Причину произошедшего установят эксперты. Сообщается, что недавно мальчик переболел простудой.