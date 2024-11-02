Москва, 2 ноября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Жительницу дома по улице Ухтомского Ополчения на юго-востоке Москвы, оскорбившую рабочих по национальному признаку и угрожавшую им пистолетом, задержали. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.

Кадр из видео

Женщина устроила скандал из-за того, что, по её словам, строители, устанавливая в дневное время суток дверь соседям, мешали ей спать. Выйдя к рабочим, она принялась оскорблять их по национальному признаку, нецензурно выражаться и достала пистолет, угрожая применить его.

По информации Telegram-канала Mash, женщину зовут Яна, ей 37 лет. Она работала секретарём ректората в Щукинском театральном училище, сейчас — координатор сетевой пирамиды Avon. Примечательно, что в соцсетях позиционирует себя как украинка и публикует посты на украинском языке в поддержку киевского режима.

Дебоширку задержали и возбудили на неё уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Ей может грозить до семи лет лишения свободы. Отмечается, что задержанная по ходу скандала заявила, что не раз сидела в отделении.

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Ранее в одном из опубликованных видеороликов он разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на неё. В другом — без одежды исполнил пародию на мотив песни «День Победы». В следующем видео певец прибил к дереву фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, свой военный билет и крест с распятием. Позднее Шарлот писал покаянное письмо патриарху с просьбой простить его.