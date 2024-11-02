Москва, 2 ноября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Россия и Норвегия договорились об условиях ведения рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях на 2025 год. Об этом 2 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Отмечается, что соглашения удалось достичь в ходе работы 54-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), которая проходила по видеосвязи. Стороны утвердили общие квоты на вылов трески, пикши и других видов рыбы.

Агентство указывает, что эта отрасль остаётся одной из немногих, где страны НАТО могут заключить соглашение с Россией после начала специальной военной операции на Украине.

В заявлении министра рыболовства Норвегии Марианны Сивертсен Наесс говорится, что договор закладывает основу «для долгосрочного и устойчивого управления океаном». По её словам, то что удалось договориться в условиях чрезвычайной ситуации, является хорошим знаком.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля Госдума денонсировала соглашение с Великобританией о вылове рыбы британскими моряками возле Кольского полуострова в Баренцевом море, действовавшее с 1956 года. Причиной для разрыва документа стало то, что Лондон перестал соблюдать режим наибольшего благоприятствования в торговле.

Депутат Госдумы Роза Чемерис также не исключила, что Россия денонсирует соглашение о разграничении морских пространств и шельфа в Беринговом проливе, подписанное в 1990 году. Документ разграничивает экономические зоны и континентальный шельф в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальные воды в Беринговом проливе.