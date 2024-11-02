Москва, 2 ноября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Актриса Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана», ушла из жизни 1 ноября, последние месяцы она боролась с онкологическим заболеванием. Об этом ИА Регнум рассказала дочь актрисы Екатерина.

Кадр из к. ф. «Галя, у нас отмена-2». 2024

«У мамы была миеломная болезнь — это онкологическое заболевание крови, во вторник, 29 октября, я увезла её в больницу и в пятницу она скончалась. Последние месяцы дались нам очень тяжело», — объяснила Екатерина.

Дочь актрисы рассказала, что о диагнозе её мама узнала случайно.

«В июне она сломала руку, и мы начали обследования. Оказалось, что у неё уже метастазы в костях. Она не хотела лечиться, боялась. Потом начали появляться боли, и какое-то время она ещё терпела. Только в августе начали проходить исследования и уже поставили диагноз предварительный, который озвучила. Мама лежала дома, я за ней ухаживала. Болезнь спровоцировала хрупкость костей, они ломались от малейшего усилия», — рассказала дочь актрисы.

По словам Екатерины, в последние месяцы жизни коллеги, с которыми Лидия Ильина работала на съёмочной площадке ни разу не поинтересовались о её здоровье.

«Никто не интересовался, никто. Помощь нам тоже никто не предлагал, хотя не помешала бы она, потому что сейчас все безумно дорого. На лекарства много денег уходило», — добавила Екатерина.

Прощание с Лидией Ильиной пройдёт в Красковской больнице, в поселке Красково 5 ноября в 11:00. Похороны состоятся на Новолюберецким кладбище.