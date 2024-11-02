Москва, 2 ноября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. В Подольске 37-летний Иван (имя изменено) в ходе ссоры жестоко избил своего товарища Сергея, к которому пришёл в гости, а затем сбросил мужчину с девятого этажа. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Инцидент произошёл 31 октября в квартире Сергея на улице Энтузиастов. Как рассказал собеседник агентства, Иван зашёл в гости к знакомому, но вскоре между мужчинами вспыхнула ссора и Иван нанёс несколько сильных ударов Сергею, после чего вытолкнул его в окно. Пострадавший скончался на месте. Всё произошло на глазах жены Сергея, которая после случившегося побежала к соседу и попросила его вызвать скорую помощь.

Правоохранители уже задержали Ивана, свою вину он не признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», выясняются все обстоятельства трагедии.

В августе ИА Регнум сообщало, что в Москве мужчина во время ссоры с женой выбросил её и ребёнка в окно. И мать, и ребёнок мгновенно погибли. Следователи задержали мужчину, возбуждено уголовное дело.