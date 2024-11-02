Белоруссия, 2 ноября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Обвинения Запада в адрес России в том, что она якобы хочет напасть на Польшу и Прибалтику, безосновательны и глупы. Об этом 2 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на фестивале-ярмарке «Дожинки» в Гродненской области.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, на Украину. Глупость полная», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что с территории Белоруссии без её ведома никто не будет воевать с соседними странами и с НАТО. В действительности страны НАТО поставили перед собой цель задушить Белоруссию и Россию. Преследуя эту цель, они ищут поводы для упрёков в адрес Минска и Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, в мае польский премьер-министр Дональд Туск заявил о планах потратить $2,5 млрд на строительство фортификационных укреплений на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией. Он заявил, что Варшава хочет отодвинуть вооружённый конфликт от Польши.

Позже глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что власти опасаются угроз со стороны ВС России, проводящих спецоперацию на Украине, поэтому в республике идёт работа по укреплению границ.

Президент РФ Владимир Путин 27 июня назвал заявления со стороны Запада о планах российской армии напасть на европейские страны домыслами и бредом. Российский лидер подчеркнул, что такая пропаганда связана с желанием Запада оправдать гонку вооружений.