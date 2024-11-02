Москва, 2 ноября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Директор одного из столичных автосалонов набросился на 9-летнего сына, когда увидел, что мальчик режет ножницами семейные фотографии. Это произошло во время скандала с бывшей женой из-за совместной квартиры в элитном московском ЖК. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Belkin Alexey/Global Look Press

Инцидент произошел еще 17 октября, однако известно об этом стало только сейчас. В тот день в одной из квартир по улице Верхняя в Москве разыгрался семейный скандал. Бывшие супруги — 34-летний бизнесмен Иван и 35-летняя Светлана (имена изменены) — никак не могли поделить семейную квартиру после недавнего развода. Пока взрослые в очередной раз выясняли отношения, их дети играли в своей комнате. В какой-то момент 9-летний Саша (имя изменено) взял ножницы и стал резать семейные фотографии, на которых были изображены он, его сестра и оба родителя. Отец увидел происходящее и в гневе набросился на ребёнка. Мужчина с силой выкрутил руку сыну и забрал у него ножницы. Мать поняла, что ребёнок не просто испугался, а получил травму, и отвезла его в больницу.

«В ГБУЗ ДГКБ им. З. А. Башляевой был доставлен несовершеннолетний с диагнозом «закрытый перелом верхней трети локтевой кости», ушиб мягких тканей шеи», — сообщил источник ИА Регнум.

Медики передали информацию о травмах мальчика в полицию. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, всех участников происшествия допросили и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Информацию о происшествии передали в столичный СК.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Зеленограде школьный психолог избила свою шестилетнюю дочь на детской площадке. Женщине не понравилось поведение ребёнка. После инцидента у девочки диагностировали ушибы по всему телу, а в отношении матери МВД начало проверку.