* физическое лицо, признанное в РФ иноагентом

Москва, 2 ноября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу журналистки Ирины Шихман о снятии с неё статуса иноагента. Об этом 2 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Ирина Шихман (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом)

«Шихман Ирине Юрьевне отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — цитирует собеседницу агентство.

Как передавало ИА Регнум, Шихман была внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов 18 ноября 2022 года. В один день с ней иноагентами были признаны также политик и блогер Михаил Светов и исполнитель Иван Алексеев, известный также как Noize МС.

1 ноября Минюст объявил иноагентом писателя и публициста Александра Архангельского. Уточняется, что он выступал против проведения специальной военной операции на Украине, распространял фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Ранее данный статус был присвоен также писателям Александру Генису и Георгию Урушадзе и расследовательской организации «Центр «Досье».