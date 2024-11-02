Санкт-Петербург, 2 ноября, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Мать троих детей основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар пытается как можно скорее продать трёхкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежавшую её родителям.

Социальные сети (@missbolgar) Ирина Болгар

По данным SHOT, недвижимость находится на Васильевском острове, а доли в ней принадлежат как самой Ирине, так и её сестре Марине и сводному брату. Отношения между родственниками натянутые, Марина не желает общаться с сестрой из-за её скандальной славы.

Риелторы заявили, что потенциальные покупатели не намерены приобретать жилплощадь из-за сильно устаревшего ремонта. Квартира не обновлялась после смерти родителей Ирины. Также людей отпугивают конфликты в семье собственников и неоднозначная репутация самой женщины.

Сначала «трёшку» семьи Болгар оценили в 18 млн рублей, но уже за неделю после нескольких отказов снизили ценник на полмиллиона — до 17,5 млн.

23 июля живущая в Швейцарии блогер Ирина Болгар заявила, что является матерью троих биологических детей Павла Дурова. В подтверждение этому она прислала фотокопии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства и семейную фотографию с дня рождения среднего сына.

3 октября представитель Павла Дурова сообщил, что предприниматель не имел романтических отношений с Ириной Болгар, а также обвинил женщину в трате средств на содержание детей на предметы роскоши.

Ирина Болгар родилась в Ленинграде в августе 1980 года, по образованию она юрист. Женщина говорила, что последние несколько лет они с Дуровым не живут вместе. В 2019 году Ирина с детьми переехала в Латвию, а в 2020-м начала жить в Швейцарии.