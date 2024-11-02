Москва, 2 ноября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. В Москве суд рассмотрит дело женщины, заказавшей убийство собственного сына, и её подруги, которая нашла киллера. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы

«Перед судом предстанут женщина и ее подруга, которой она заказала убийство собственного сына… Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Москвы обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в заявлении.

По версии следствия, 68-летняя обвиняемая решила организовать убить своего сына из-за чувства неприязни к нему. К совершению преступления она привлекла свою 51-летнюю подругу, которая подыскала возможного исполнителя убийства.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября суд в Красноярске приговорил пенсионерку к 15 годам лишения свободы за организацию убийства своей подруги из-за нежелания возвращать денежный долг. В 2023 году подсудимая заняла у своей 67-летней подруги 200 тыс. рублей. Решив не возвращать деньги, она наняла своего знакомого на роль киллера. Тот был должен заказчице 600 тыс. рублей и согласился в обмен на прощение долга. Присяжные сочли пенсионерку виновной в организации убийства, разбоя. Суд приговорил её к 15 годам колонии общего режима. Сама она вину не признала.