Вашингтон, 2 ноября, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Тренировку сил ядерного сдерживания России с имитацией ударов по потенциальному противнику провели в период высокой напряжённости отношений с Западом. Такое мнение высказал американский журнал Military Watch Magazine.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Учения проходят в период высокой напряженности, поскольку западные государства рассматривают возможность нанесения совместных с Украиной ударов по целям на территории России с использованием дальнобойных ракет, таких как Storm Shadow, SCALP и ATACM», — указано в материале от 31 октября.

Отмечается, что западные лидеры уже не раз обсуждали переброску военных на Украину. Подобные действия, по мнению авторов, усиливают вероятность открытого вооружённого конфликта между Россией и НАТО.

Важность учений отражает тот факт, что участие в тренировке принял президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, подчёркивается в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября российский лидер по видеосвязи дал старт тренировке российских стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства руководил пусками баллистических ракет «Ярс», «Синева» и «Булава» и крылатых ракет воздушного базирования.

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин пояснил, что такие тренировки проходят для подготовки войск, задействованных в потенциальном пуске ядерного оружия. Они должны быть готовы действовать быстро и слаженно. В ходе манёвров в первую очередь идёт работа на командно-штабном уровне, когда главным является то, как проходит сигнал и знают ли все свои обязанности.

В мае руководители киевского режима обратились к Белому дому с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Аналогичные обсуждения идут и в ряде европейских стран.

13 сентября Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, отметил президент. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.