Москва, 2 ноября, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Первый политический беженец из США Джон Роблес получил паспорт гражданина России. Об этом 2 ноября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Кадр из видео Джон Роблес

По словам Волк, ранее подмосковное управление МВД «Серпуховское» вручило паспорта РФ иностранным гражданам, которые торжественно поклялись соблюдать Конституцию и законодательство РФ, исполнять обязанности, быть верными России, а также уважать её культуру, историю и традиции.

«Среди получивших документы — Джон Энтони Роблес, ранее проживавший в США. В 1996 году прибыл в Россию, работал учителем английского языка. В настоящее время является литературным переводчиком», — написала она в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МВД добавила, что после начала спецоперации Роблес помогал доставлять гуманитарные грузы военным армии России и жителям приграничья.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября президент России Владимир Путин предоставил Роблесу гражданство РФ. Глава государства также предоставил российское гражданство капитану петербургского футбольного клуба «Зенит» бразильцу Дугласу Сантосу, ливанскому журналисту Фади Будие и выступающему за московское «Динамо» канадскому хоккеисту Седрику Пакетту.

В августе российский лидер подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ предусматривает право иностранного гражданина, пожелавшего переехать в Россию, обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.