Москва, 2 ноября, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Максимальный размер выплаты по больничному листу в России в течение ближайших лет возрастёт до 6,8 тыс. рублей в день. Это 2 ноября следует из данных Министерства труда и социальной защиты РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как пишут со ссылкой на эти данные «Известия», чтобы в 2026 году выплаты стали максимальными — 6,8 тыс. рублей в день (до вычета НДФЛ), требуются стаж работы от восьми лет и размер зарплаты от 183 тыс. рублей в месяц в 2024 году и 233 тыс. рублей в 2025-м.

В Минтруде рассказали, что максимальную сумму больничного определяют, исходя из предельной базы для начисления страховых взносов, и этот показатель каждый год индексируется, вырастая на темпы роста средней зарплаты за прошедший год.

Уточняется, что в нынешнем году этот показатель составляет 2,2 млн рублей, в 2025 году, по проекту бюджета Соцфонда, он будет равен 2,8 млн рублей, а в 2026-м — 3 млн рублей. Максимальный размер пособий также будет увеличиваться вместе с ростом зарплаты, отметили в Минтруда.

«Чтобы получать пособие в максимальном размере, необходимо, чтобы официальный трудовой стаж был не менее восьми лет, а зарплата была вдвое выше средней по стране», — рассказал старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Он добавил, что, по данным Росстата, в 2024 году размер среднего заработка в России составлял порядка 88 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Минтруд предложил провести эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Для этого был подготовлен соответствующий законопроект.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков 15 октября на заседании комитета Госдумы по бюджету заявил, что пособие по безработице будет проиндексировано в 2025 году на 7,3%. Он отметил, что с учётом рекордно низкой безработицы в РФ возглавляемое им ведомство несколько снизило расходы на такие выплаты.