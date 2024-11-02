Курск, 2 ноября, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов проверил выполнение росгвардейцами боевых задач в приграничье Курской области. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Гавриил Григоров/ТАСС Виктор Золотов

Уточняется, что Золотов посетил командный пункт группировки ведомства, а также побывал в боевых порядках подразделений Росгвардии, пообщавшись с бойцами и командирами.

«Разговаривали с ребятами. Разговор был предметным. Убедился в их высоком морально-психологическом духе. Ребята выполняют все поставленные перед ними задачи. Я привёз им слова благодарности от Верховного главнокомандующего», — заявил он.

Директор Росгвардии также заслушал доклад командующего группировкой войск ведомства Героя России генерал-лейтенанта Вячеслава Пыткова об обстановке в зоне ответственности росгвардейцев, ходе выполнения боевых задач и мерах по уничтожению вторгшихся в курское приграничье украинских боевиков.

Золотов также проверил службу на взводных опорных пунктах войск Росгвардии с огневыми позициями на линии фронта, где бойцы ведомства каждый день уничтожают личный состав и военную технику противника.

Глава Росгвардии также побывал в региональном управлении ведомства, где возложил цветы к художественной композиции-памятнику «Во славу Росгвардии», и посетил музей тероргана «Портал в историю», а также музей «Вихрь мгновений», расположенный на базе ОМОН «Финист».

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября бойцы Росгвардии уничтожили более 100 боевиков и четыре опорных пункта украинских формирований в приграничье Курской области. Сведения о местах дислокации противника удалось получить в ходе проведения разведки.

Спецназ Росгвардии 23 октября предотвратил попытку диверсионно-разведывательной группы украинской армии проникнуть на территорию Курской области. Транспортное средство с диверсантами удалось обнаружить с помощью беспилотника.