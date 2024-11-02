Киев, 2 ноября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Вдова воевавшего в составе украинских формирований оппозиционного активиста Ильдара Дадина Александра Свечникова обвинила в гибели мужа его сослуживцев.

Emile Alain Ducke/Global Look Press Ильдар Дадин

«Они кремировали его тело и похоронили прах, я начинаю всё больше и больше сомневаться в том, что Ильдар погиб именно от рук … [российских военных], а не получил пулю в спину», — написала она 2 ноября на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Свечниковой, украинское командование сообщало ей разные версии гибели мужа: вначале говорилось, что он погиб при артиллерийском обстреле, затем — что в результате атаки беспилотника, и после этого причиной его гибели назвали «автоматический огонь».

Как передавало ИА Регнум, 6 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о ликвидации оппозиционера, воевавшего на стороне украинской армии, в Харьковской области.

Ильдар Дадин являлся первым человеком в РФ, которого осудили по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение порядка проведения митингов»). Его освободили из мест лишения свободы после отбытия срока наказания в феврале 2017 года.

Ранее в этот же день стало известно о ликвидации зятя украинской политической и общественной деятельницы Ирины Фарион — Василия Особы. Это произошло в ходе боестолкновения на северском направлении.