Москва, 2 ноября, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Проблемы со слухом являются провоцирующим фактором развития деменции, заявила 2 ноября врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Не будете слышать — будет развиваться слабоумие», — отметила Малышева.

Кардиолог Герман Гандельман пояснил, что звуковые колебания раздражают слуховой нерв. В результате мозг получает информацию о том, что человек услышал звук. А при нарушениях обратной связи нет.

Соведущий иммунолог Андрей Продеус отметил, что деменцию может провоцировать недостаток образования в раннем возрасте. Умственная работа способствует образованию большого количества нейронных связей, мозг постоянно развивается. По его мнению, человеку следует продолжать учиться всю жизнь.

Со своей стороны Малышева заявила, что было бы ошибкой бояться перегрузить ребёнка.

«Чем больше вы ребёнку даёте, тем выше у него шанс не спятить к 60 годам», — считает Малышева.

Член Всемирной организации по борьбе с инсультом WSO Алексей Кудряшов рассказал ИА Регнум, что инсульт у человека развивается на фоне атеросклероза сосудов шеи головного мозга, нарушения ритма сердца, сердечной недостаточности, гипертонии, а также гипотонии, сгущения крови, ожирения, сахарного диабета.

Перечисляя эти факторы риска, врач сообщил, что наиболее часто встречается ишемический инсульт. Он рассказал, что существует терапевтическое окно, которое длится около трёх часов. Если в этот период пациента с инсультом доставить в больницу, шансы на полное восстановление сильно повышаются.

Один из признаков инсульта — нарушение речи. Человек может перестать реагировать на звуки и прикосновения и, как правило, лежит в неестественной позе. Может появиться асимметрия лица и гемипарез — ослабевание конечностей тела, рассказал невролог.