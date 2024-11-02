Москва, 2 ноября, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Потребление воды из пластиковых бутылок следует сократить, также стоит воздержаться от сахара и фастфуда, заявил 2 ноября диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Как отметил эксперт, в 2018 году было проведено исследование, показавшее, что 93% образцов бутилированной воды содержат микро — и нанопластик. Его частицы могут проникать через ткани пищеварительного тракта или лёгких в кровоток, разнося по телу потенциально вредные синтетические химические вещества.

По поводу сахара нутрициолог пояснил, что организм человека не вполне рассчитан на потребление этого рафинированного продукта.

«В природе, например, во фруктах, сахар всегда идет с клетчаткой, сильно замедляющей его всасывание и смягчающей воздействие на организм», — процитировала Семирядова Lenta.ru.

Если есть много сахара, за восемь недель у человека может произойти накопление жира в печени и существенно возрастёт риск возникновения сахарного диабета. К тому же злоупотребление сахаром может привести к ожирению.

Что касается фастфуда, булочек, маргарина, чипсов и картофеля фри, замороженной пиццы, пирогов, мясных рулетов, в них содержатся трансжиры, вредные для организма, отметил специалист.

По его словам, молочные продукты также не стоит слишком активно включать в рацион тем, у кого плохо усваивается лактоза или есть явная или скрытая аллергия на молочный белок казеин.

Как сообщало ИА Регнум, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал о риске повышения холестерина у тех, кто много ест продуктов с большим содержанием сахара, жирных мясных продуктов, в том числе колбасы, пьёт жирное молоко.

Диетолог призвал чаще употреблять в пищу оливковое масло, грецкие орехи, жирную рыбу, которые содержат ненасыщенные жиры омега-3. Нехватка этого вещества в организме повышает холестерин.