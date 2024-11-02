Москва, 2 ноября, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Военные армии России спасли раненых бойцов украинских формирований, брошенных их же командованием. Об этом 2 ноября рассказал взятый в плен экс-офицер украинской полиции Роберт Погорелов.

Ukraine Presidency/Global Look Press

«Мы выносили уже на точку эвакуации. Я выходил на Халка, это командир роты Халько Юрий Владимирович. Мне бы хотелось ему в глаза посмотреть… Мы выносили очень много ребят, я запрашивал неоднократно (эвакуацию. — Прим. ред.), а он (командир роты. — Прим ред.) просто отключился», — привело его слова «РИА Новости».

Погорелов рассказал, что затем солдаты 37-й и 40-й бригад Вооружённых сил России оказали первую медпомошь раненым украинским бойцам, а один из российских военных отдал ему свою флягу с водой, так как в противном случае пленный не смог бы дойти до безопасного места.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября пленный боец украинских формирований Владимир Грачёв рассказал, что после ранения два месяца укрывался в блиндаже. По словам пленного, он ожидал помощи от сослуживцев, однако в итоге ему помогли российские военные.

Ранее в этот же день пленный военный украинской армии Яков Дорожеченко заявил, что не хочет возвращаться на родину и отказался от возможного обмена. Он рассказал, что командование украинских формирований не заботится о сохранении жизни своих бойцов, считая их «расходным материалом».