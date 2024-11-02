Симферополь, 2 ноября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Производство безэкипажных подводных аппаратов необходимо развивать, а также создать единый центр по их разработке. Об этом 2 ноября заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе своей рабочей поездки в Крым.

Павел Львов/РИА Новости Николай Патрушев

«Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке», — сказал он во время совещания с командованием Военно-морского флота (ВМФ) и Черноморского флота.

Патрушев также указал на то, что ВМФ России необходимо развиваться в качестве единой боевой системы, которой можно было бы управлять за счёт внедрения передовых технологий и цифровых решений.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что корабли Черноморского флота России передислоцировали из-за атак украинских безэкипажных катеров. Он также призвал ответственных за этот вопрос более оперативно реагировать на новые угрозы.

В марте генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин отмечал, что российские FPV-дроны смогут защищать Черноморский флот от безэкипажных катеров ВСУ. ЦКБР работает в этом направлении, держит связь с моряками и обучает их специалистов, добавил он.