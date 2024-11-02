Орловская область 1 ноября дважды подверглась ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). В селе Локно Знаменского района обломками упавшего снаряда повреждено несколько зданий, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков, побывавший на месте происшествия и вместе с оперативными службами оценивший повреждения. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 982-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

В социальной сети «ВКонтакте» между тем появилась уточняющая информация: в Локно незначительно повреждены семь домов. Также глава Орловской области известил о 15 вражеских беспилотниках, сбитых за ночь в небе над регионом.

О перехвате и уничтожении 24 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа в ночь на 2 ноября сообщили в Минобороны.

Так, по восемь БПЛА были сбиты над территорией Курской и Брянской областей, два — над территорией Белгородской области, три — над территорией Орловской области, один — над территорией Ростовской области, один — над территорией Нижегородской области и один — над территорией Республики Крым.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.