Тель-Авив, Израиль, 2 ноября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. В ходе проверки информации о предполагаемой утечке секретных данных, связанной с военным планированием Израиля, арестованы несколько подозреваемых. Об этом 1 ноября сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на судебные материалы.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

«Несколько подозреваемых задержаны для допроса в связи с продолжающимся расследованием предполагаемой утечки секретных данных из канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху», — говорится в материале.

Израильские власти подозревают, что утечка конфиденциальных данных нанесла ущерб достижению Израилем военных целей в секторе Газа. Уточняется, что расследование инициировали служба контрразведки и внутренней безопасности («Шабак») и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на прошлой неделе.

Отмечается, что речь идёт об информации, предположительно, связанной с потенциальной сделкой по обмену заложниками с палестинским движением ХАМАС. По информации источника, подозреваемые предоставляли ХАМАС выборочную и искажённую информацию, а один из задержанных последние полтора года находился в должности советника Нетаньяху.

Как передавало ИА Регнум, 27–28 октября в Дохе прошёл очередной раунд переговоров, в котором приняли участие глава национальной разведывательной службы Израиля («Моссад») Давид Барнеа, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. По информации портала Axios, глава ЦРУ предложил новый формат перемирия в секторе Газа, включающий 28-дневный режим прекращения огня, а также освобождение ХАМАС около восьми заложников, а Израилем — нескольких десятков палестинских заключённых.

Как заявил представитель палестинского движения Сами Абу Зухри, ХАМАС готово к рассмотрению новых предложений по сектору Газа, если они предусматривают вывод израильских войск с территории палестинского анклава, снятие блокады и обеспечение поставок гуманитарной помощи.

31 октября заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что российская сторона контактирует с израильскими властями и ХАМАС по вопросу освобождения заложников, включая российских граждан, которые остаются в их числе. По его словам, для работы в указанном направлении привлечены российские посольства в Катаре и Израиле.