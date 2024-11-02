Ковентри, Великобритания, 2 ноября, 2024, 07:03 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике ликвидирован бывший британский военный и уроженец Ковентри Лиам Лав, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины и обучавший украинских военных. Об этом 1 ноября сообщил телеканал BBC.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

«Тело бывшего британского солдата, погибшего во время боевых действий на Украине, будет доставлено в дом его родителей в графстве Ферман», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наёмник в течение четырёх лет служил в Королевском английском полку. В начале 2024 года он уволился из британской армии, чтобы отправиться воевать на Украину. В какой период времени он принимал участие в обучении украинских военных, не указывается.

В сентябре Лав получил ранение осколком артиллерийского снаряда, а погиб позднее, в Красном Лимане, в результате миномётного обстрела. О гибели британского наёмника 9 октября сообщил его сослуживец.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября телеканал SVT сообщил, что на Украине погиб шведский наёмник, принимавший участие в боевых действиях под Киевом и в районе Артёмовска в ДНР на стороне украинских войск. Информацию о гибели гражданина Швеции проверяет министерство иностранных дел королевства и посольство в Киеве.

До этого сообщалось о гибели под Часовым Яром в ДНР колумбийского наёмника Галиндеса Гуаманги Джеймса Арбея. Его личность удалось установить по выявленным документам, среди которых был украинский военный билет.