Москва, 2 ноября, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Член комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин порекомендовал россиянам отвязать важные аккаунты от сервисов Google в связи с возможными новыми и непредвиденными ограничениями со стороны компании. Об этом он заявил 2 ноября в беседе с «РИА Новости».

West McGowan Google

«Нужно чётко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежный вендоров в любом формате — это серьёзные риски», — указал депутат.

По его словам, не стоит дожидаться, пока Google введёт новые более жёсткие ограничения, особенно если речь идёт об аккаунтах, подключённых к государственным или банковским ресурсам. Он подчеркнул, что перенос данных не занимает много времени, но даёт надёжные гарантии их безопасности.

«Сервисы, например, «Яндекса», по надёжности значительно превосходят продукты Google», — добавил Немкин, отметив, что граждане это понимают и постепенно меняют свои пользовательские привычки.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что портал государственных услуг Российской Федерации («Госуслуги») призвал пользователей, зарегистрировавших свою учётную запись с привязкой к почтовому сервису Gmail, перенести почтовый адрес на другие платформы. В качестве одного из вариантов предлагается воспользоваться почтовым сервисом Xmail от VK, который уже интегрирован в «Госуслуги».

В конце сентября Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтвердило, что Google ввела ограничения на создание новых аккаунтов для россиян, в том числе через сокращение СМС-подтверждений, необходимых для авторизации. По словам зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, Google встала на путь осознанной дискриминации российских пользователей. Он отметил, что это связано как с политическими, так и экономическими причинами. В связи с этим он посоветовал серьёзно отнестись к рекомендациям Минцифры.