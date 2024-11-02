Москва, 2 ноября, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Следователи Главной военной прокуратуры (ГВП) утвердили обвинительное заключение в отношении экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Министерства обороны РФ полковника Ильи Тимофеева, обвиняемого в получении взятки в размере почти 3 млн рублей. Об этом сообщила журналистам его адвокат Юлия Нитченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

«Тимофееву вчера утвердили обвинительное заключение», — сказала юрист в беседе с ТАСС.

При этом Нитченко отметила, что было проигнорировано отсутствие в материалах расследования обвинительного заключения от 18 июля 2024 года, а также сопроводительных писем о направлении уголовного дела в Главную военную прокуратуру и письма о возвращении дела на доследование из ГВП. По словам адвоката, отсутствие указанных документов говорит о фальсификации дела.

Юрист уточнила, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Московский гарнизонный военный суд. Нитченко также рассказала, что защита подала апелляционные жалобы на все решения и действия следствия и прокуратуры, которые адвокаты считают незаконными.

Кроме того, защита намерена в суде добиваться возвращения уголовного дела на доследование. Нитченко подчеркнула, что Тимофеев свою вину не признаёт. Она добавила, что полковник запрашивал разрешение на участие в специальной военной операции, но ему поступил отказ.

Изначально экс-начальнику службы утилизации ГАБТУ вменяли особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Затем обвинение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями, но позже отменили это решение. С Тимофеева также сняли обвинение в покушении на взятку (ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). В последней редакции документов осталось обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября стало известно о ходе другого расследования, касающегося статьи о взяточничестве. Следствие предъявило обвинение бывшему начальнику управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление №14» (ГВСУ №14) Минобороны России Игорю Кущу. Ему вменяют получение пяти взяток на общую сумму 34 млн рублей.

По версии правоохранительных органов, обвиняемый с декабря 2022 года по март 2024 года получал денежные средства от бизнесменов за содействие в покупке дорожно-строительной техники у ГВСУ №14. Суд отправил Куща под стражу и наложил арест на его имущество стоимостью более 50 млн рублей.