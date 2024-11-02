Южно-Сахалинск, 2 ноября, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности руководителя Сахалинского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Иван Биль погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом 1 ноября сообщил официальный сайт ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На 43-м году жизни в результате автомобильной аварии трагически погиб исполняющий обязанности руководителя Сахалинского управления Ростехнадзора Иван Владимирович Биль», — говорится в сообщении.

Коллектив выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Согласно информации, опубликованной в Telegram‑канале Управления Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области, авария произошла на 282-м километре федеральной трассы «Южно-Сахалинск — Оха».

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, не убедившись в безопасности манёвра и начав обгон попутного транспорта, допустил столкновение со служебным автомобилем полиции, который двигался во встречном направлении. Водитель Toyota скончался на месте, ещё два участника ДТП пострадали. По факту произошедшего проводится проверка.

Как передавало 1 ноября ИА Регнум, в районе села Тулагино в Республике Саха микроавтобус «Газель», в котором находились 10 человек, в том числе восемь детей, столкнулся с легковым автомобилем Toyota Premio. В результате ДТП пострадали ребёнок и пассажир легкового автомобиля.

Ранее стало известно, что в ДТП в Севастополе погиб артист театра и кино Максим Шпаковский. Как уточнила пресс-служба Русского драматического театра Черноморского флота имени Бориса Лавренёва, авария произошла ночью 25 октября.