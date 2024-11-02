Абуджа, 2 ноября, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Смертная казнь грозит двадцати девяти детям за участие в акции протеста против рекордного кризиса стоимости жизни в Нигерии. Об этом 1 ноября сообщило агентство Associated Press.

Pedro Нигерия

Обвинения по десяти пунктам уголовного преступления предъявлены 76 протестующим. Обвиняемым вменяются тяжкие преступления, в том числе государственная измена, уничтожение собственности, общественные беспорядки и мятеж. При этом среди обвиняемых как минимум 29 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет.

Отмечается, что четверо несовершеннолетних упали в обморок в зале суда от истощения прежде, чем смогли заявить о признании вины. Как указал адвокат некоторых из мальчиков, их содержали в жёстких условиях.

Смертная казнь введена в Нигерии в 1970-х годах, но с 2016 года смертные приговоры в стране не приводились в исполнение. При этом местное законодательство не предусматривает смертную казнь для несовершеннолетних.

Протесты в Нигерии продолжаются с 1 августа, сотни тысяч граждан страны выходят на акции, направленные против экономических реформ, которые спровоцировали инфляцию, достигшую максимума за 30 лет. В августе по меньшей мере 20 человек погибли и еще сотни арестованы во время акции протеста с требованием улучшения уровня жизни и условий труда для молодежи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Нигерии задержали одного из лидеров антиправительственных протестов — Майкла Ленина. Он является национальным координатором кампании за права молодёжи Нигерии. 4 августа Ленин провёл пресс-конференцию, в ходе которой раскритиковал выступление президента страны Болы Тинубу, призвавшего прекратить протесты.

В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии начали забастовку, не сумев договориться с правительством о минимальном размере оплаты труда.