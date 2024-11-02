Москва, 2 ноября, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило изменения, которые обязывают охранников школ в ряде случаев быть в бронежилетах и бронированных касках, а также иметь при себе служебное оружие. Об этом сообщил глава ведомства Антон Шалаев, слова которого приводят «Известия».

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Речь идёт о поправках в ГОСТ, касающийся оказания охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Указанные требования к сотрудникам охраны, когда в регионе начинают действовать режим повышенной опасности либо происходит резкое изменение криминогенной обстановки, а также в других случаях.

К служебному относятся сразу несколько видов гладкоствольного оружия. Для их ношения охраннику требуется иметь специальную лицензию. В обычных условиях у сотрудника охраны образовательных организаций должны быть при себе наручники и резиновая палка.

Он также обязан иметь документы о прохождении дополнительной физической подготовки, включающей практические тренировки по действиям при нападении или возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС). Поправки в ГОСТ вступают в силу с 1 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев предложил вооружить охрану школ. Это заявление он сделал после стрельбы в школе № 88 в Ижевске, жертвами которой стали 18 человек.