Оттава, 2 ноября, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Решение Сеула по дальнейшим поставкам оружия Украине зависит от развития сотрудничества Россией и КНДР, заявил глава МИД Республики Корея Чо Тхэ Ёль в Оттаве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Об этом сообщило агентство Reuters.

ИА Регнум

Он отметил, что южнокорейские власти рассматривают все возможные сценарии. Министр подчеркнул, что в Сеуле внимательно следят за отношениями Москвы и Пхеньяна.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ынподписали договор о всеобъемлющем партнёрстве между Москвой и Пхеньяном. 24 октября Госдума ратифицировала документ.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что соглашение между Россией и КНДР подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что такие утверждения являются «вбросами и шумихой».

30 октября Ким Ён Хён поддержал идею отправить на Украину военную делегацию из аналитиков и наблюдателей Южной Кореи. Он отметил, что отправка военных экспертов в зону украинского конфликта является «очевидной задачей» для Вооружённых сил страны.

31 октября Ким Ён Хён отметил, что данные о том, что Россия якобы передала технологии КНДР, не подтверждены. Глава Пентагона Ллойд Остин также признал, что свидетельств о каких-либо поставках из РФ в Корейскую Народно-Демократическую Республику нет.