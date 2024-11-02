Амстердам, 2 ноября, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Из галереи в Ойстервейке на юге Нидерландов украли две картины американского художника-гравёра Энди Уорхола, ещё две работы безвозвратно испорчены. Об этом 1 ноября сообщил владелец галереи Марк Пит Виссер Associated Press.

Floris Oosterveld Полиция. Нидерланды

По его словам, в ночь на пятницу воры пытались украсть все четыре картины Уорхола, относящиеся к серии его работ «Царствующие королевы», в которой представлены портреты королев Великобритании, Нидерландов, Дании и Свазиленда (современное название — Эсватини).

«Взрыв бомбы был настолько сильным, что он разрушил всё здание… Эту часть работы они выполнили хорошо, даже слишком хорошо», — рассказал Виссер.

Он добавил, что две картины при попытке грабителей поместить их в машину выпали из рам, в связи с чем получили повреждения и не подлежат восстановлению. С собой злоумышленники унесли портреты британской королевы Елизаветы II и датской королевы Маргреты II.

Отмечается, что все работы Уорхола в виде одной коллекции планировалось выставить на продажу на художественной ярмарке в Амстердаме в конце ноября.

Как передавало ИА Регнум, в январе в бельгийском городе Антверпене обнаружили похищенные в 2010 году в Израиле работы Пабло Пикассо «Tête» и Марка Шагала «L’homme en prière». Стоимость картин оценивается в 900 тысяч долларов (79 миллионов рублей). Обе работы похитили в 2010 году у частного коллекционера из Израиля. Вместе с картинами воры украли драгоценности.