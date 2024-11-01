Пекин, 2 ноября, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Правительство китайского города Люйлян в провинции Шаньси решило платить молодожёнам по 1,5 тыс. юаней (около 20 тыс. рублей), если невеста на момент бракосочетания моложе 35 лет. Об этом сообщило китайское издание «Пэнпай».

ИА Регнум Рождаемость, семья

Выплаты коснутся молодожёнов, которые зарегистрируют брак в Люйляне с 1 января 2025 года, если один из них прописан в указанном городе.

Отмечается, что предложение выдвинули на фоне падения числа бракосочетаний в городе, что привело к снижению рождаемости: с 13,61 ребёнка на одну тысячу жителей в 2005 году до 6,6 ребёнка на тысячу жителей в 2023 году. Аналогичные меры по поддержке семей также ввели по меньшей мере в двух городах Китайской Народной Республики.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября доцент экономики в университете Сямынь Дин Чанфа в интервью изданию South China Morning Post в связи со стоящими перед Китаем демографическими вызовами предложил китайским мужчинам искать жён за пределами страны, в том числе в России. При этом его предложение в интернете встретили негативно, назвав это «импортом» иностранок, похожим на торговлю людьми.

Демографические проблемы в стране стали следствием внедрённой в КНР в 1979 году политики «одна семья ― один ребёнок». Центральный комитет Коммунистической партии Китая отменил это правило в декабре 2015 года. Согласно данным переписи населения 2020 года, в Китае численность мужчин на 34,9 млн человек превышала численность женщин. Согласно данным ООН на 2024 год, общий коэффициент рождаемости в Китае составляет 1,01, что является одним из самых низких показателей в мире.