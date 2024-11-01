Санкт-Петербург, 2 ноября, 2024, 00:36 — ИА Регнум. Пациентка клиники пластической хирургии скончалась в Санкт-Петербурге после операции, следственные органы проводят проверку. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба городского Главного следственного управления СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту смерти пациентки в клинике пластической хирургии и косметологии, расположенной на улице Матроса Железняка», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, операция была проведена накануне, 31 октября, смерть наступила на следующий день. Причины произошедшего устанавливаются. После проведения следственной проверки действиям врачей будет дана правовая оценка.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациента после операции в клинике пластической хирургии в Москве. Следователи установили, что 35-летний мужчина умер через 10 дней после операции, которую проводили 16 февраля в частной клинике.

Следователи московского СК при содействии сотрудников правоохранительных органов и специалистов Росздравнадзора провели обыски в клинике в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть пациентов. Дело об опасных операциях взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.