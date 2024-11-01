Лондон, 1 ноября, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Тысячи заключенных, освобождённых досрочно в связи с борьбой властей с переполненными тюрьмами, снова оказались в тюрьмах за новые правонарушения в Великобритании. Об этом 1 ноября сообщает издание The Times со ссылкой на данные министерства юстиций.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

В сентябре и октябре более 2,8 тысяч тысячи заключенных отпустили из тюрем после отбывания 40% назначенного им срока в связи с реализацией правительственной программы по досрочному освобождению осуждённых.

«По официальным данным, число бывших заключенных, возвращаемых под стражу, резко возросло после последовательных правительственных программ по досрочному освобождению заключенных, реализованных в прошлом году», — отмечается в материале издания.

По данным минюста Великобритании, из 86 тысяч заключенных в Англии и Уэльсе каждый седьмой оказался в тюрьме повторно после досрочного освобождения. В связи с этим власти опасаются, что такая тенденция приведет к переполнению все большего числа тюремных камер.

Отмечаеться, что только в период с апреля по июнь (последний период, за который есть статистика) количество правонарушителей, возвращенных в тюрьму, увеличилось на 44%. на сегодняшний день на каждые 100 заключенных, освобожденных из тюрьмы, 73 правонарушителя снова вернулись в места лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в сентябре правительство Великобритании решило выпустить на свободу 1700 заключённых, осужденных за домашнее насилие, из-за нехватки мест в тюрьмах. Освобождению подлежали те, кто отбыл 40% срока наказания вместо ранее установленных 50%.

Газета The Daily Telegraph 5 сентября сообщила о планах британского правительства отправлять заключенных для отбытия наказания в эстонские тюрьмы. По информации министерства юстиции, в мужских тюрьмах Англии и Уэльса осталось только 83 свободных места.

В мае агентство Reuters сообщило о планах британских властей досрочно освободить часть заключённых из-за дефицита мест в тюрьмах. За 30 лет количество осужденных в местах лишения свободы удвоилось, достигнув 88 225.