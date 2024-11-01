Нови-Сад, Сербия, 2 ноября, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Россия выражает соболезнования Сербии в связи с трагедией в Нови-Саде, в результате которой, по последним данным, погибли 14 человек. Об этом 1 ноября сообщили в посольстве РФ в Белграде и постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Mil.ru Флаги России и Сербии

«По случаю сегодняшней трагедии в Нови-Саде посольство Российской Федерации выражает искренние соболезнования семьям погибших и народу Сербии», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

Дипломаты пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате ЧП в административном центре Воеводина.

Постпред России при ООН Небензя выразил соболезнования в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации 1 ноября.

«Хотим выразить соболезнования Сербии в связи с сегодняшним трагическим событием в городе Нови-Саде», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября в 11:50 по местному времени (13:50 мск) в Нови-Саде обрушился бетонный козырёк на здании железнодорожного вокзала. Навес обрушился на людей в непосредственной близости от железнодорожной станции. Глава министерства внутренних дел Сербии Ивица Дачич проинформировал, что в работах по устранению последствий обрушения принимают участие около 80 человек и различная техника. Правительство Сербии объявило 2 ноября национальным днём траура.

По последним данным, число погибших в результате трагедии составляет 14 человек. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам сообщил, что среди погибших восемь граждан Сербии и один гражданин Северной Македонии. Личности ещё пяти погибших на данный момент не установлены. В клинический центр Воеводины доставлены трое пострадавших, в числе которых две женщины и один мужчина.

Посольство России в Сербии сообщило, что не получало данных о пострадавших россиянах в ЧП на вокзале. Никто из граждан РФ за помощью не обращался.