Варшава, 1 ноября, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Страны НАТО продолжают обсуждать вопрос о необходимости перехвата ракет над Украиной, сообщил 1 нобяря глава МИД Польши Радослав Сикорский.

ИА Регнум

«Такое решение ещё не было принято», — уточнил чиновник в эфире телеканала Polsat.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября Радослав Сикорский назвал долгом польских властей уничтожение ракет над Украиной. Он отмечал, что Варшаве необходимо обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на угрозу того, что перехват российских ракет может втянуть НАТО в прямой военный конфликт с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это высказывание Сикорского, подчеркнула, что Польша разжигает украинский конфликт, поскольку видит западные территории Украины в своём составе.

В конце октября газета The Hill написала, что несколько членов Конгресса США обратились к американскому президенту Джо Байдену с просьбой предоставить Польше право перехватывать и уничтожать ракеты над Украиной. В частности, они акцентировали внимание на угрозе появления ракет в воздушном пространстве Польши.

При этом ещё в начале октября заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что уничтожение российских ракет над Украиной силами Запада было бы вовлечением США в вооружённый конфликт.