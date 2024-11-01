Будапешт, 1 ноября, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Будапешт отказался включить в соглашение о сотрудничестве с Киевом пункт о вступлении Украины в НАТО, сообщил 1 ноября пресс-секретарь МИД Венгрии Мате Пацолай.

ИА Регнум

Он подчеркнул, что венгерские власти ясно дали это понять украинской стороне во время переговоров. Заявление чиновника привело информационное агентство MTI.

Так Пацолай ответил на недавнее высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского о желании Украины добиться от Венгрии обещания не препятствовать вступлению Киева в НАТО.

По словам представителя ведомства, в Будапеште уверены, что присоединение этой страны к Североатлантическому альянсу равносильно началу третьей мировой войны. Пацолай уточнил, что Венгрия и Украина ведут переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве.

Пресс-секретарь МИД добавил, что важнейшей частью указанного документа должно стать восстановление прав венгерской национальной общины в Закарпатье.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что НАТО откроет на Украине военную миссию, но Венгрия не будет принимать участия в её работе. Он утверждал, что исправить ситуация мог бы только кандидат в президенты США Дональд Трамп.

24 октября газета Politico написала, что семь стран — членов НАТО выступили против вступления Украины в альянс. Отмечалось, что Словакия и Венгрия заняли такую позицию вследствие дружеских отношений с Москвой, а США, Германия, Испания, Бельгия и Словения — из опасения втягивания блока в прямой конфликт с РФ.