Орел, 1 ноября, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Семь домов в селе Локно Знаменского района Орловской области получили незначительные повреждения в результате падения сбитой ракеты украинских войск, сообщил 1 ноября глава региона Андрей Клычков.

РИА Новости

Ранее он написал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над областью ракету ВСУ.

«Незначительно повреждены семь домов, к счастью, пострадавших нет», — отметил губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона уточнил, что на элементах ракеты были надписи на украинском языке. Клычков подчеркнул, что силы ПВО находятся в повышенной готовности для отражения других возможных пролётов.

Кроме того, по словам губернатора, в области дежурят силовые и правоохранительные органы, а также Министерство обороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября Минобороны РФ проинформировало, что ночью российские военные сбили в небе над Орловской областью три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ. Всего, по данным ведомства, в ночное время над территорией шести регионов РФ были обезврежены 83 дрона.

Губернатор Клычков уточнил, что после попытки ВСУ атаковать Орловскую область с применением беспилотников получили повреждения два дома. В результате случившегося никто не пострадал.