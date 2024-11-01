Нови-Сад, Сербия, 1 ноября, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Число человек, погибших в результате обрушения бетонного козырька на здании железнодорожного вокзала в сербском городе Нови-Саде в Войводине, возросло до 14. Об этом вечером 1 ноября сообщило агентство Tanjug со ссылкой на городскую прокуратуру.

AP/TASS/Darko Vojinovic

«После обрушения части здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде на текущий момент (из-под завалов. — Прим. ред.) извлечено 14 тел», — говорится в сообщении.

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам сообщил, что среди погибших восемь граждан Сербии и один гражданин Северной Македонии. Личности ещё пяти погибших на данный момент не установлены.

Отмечается, что в клинический центр Воеводины доставлены трое пострадавших, в числе которых две женщины и один мужчина.

Как передавало ИА Регнум, бетонный козырёк на здании вокзала в Нови-Саде обрушился в 11:50 по местному времени (13:50 мск). Навес обрушился на людей в непосредственной близости от железнодорожной станции. Глава министерства внутренних дел Сербии Ивица Дачич проинформировал, что в работах по устранению последствий обрушения принимают участие около 80 человек и различная техника. Правительство Сербии объявило 2 ноября национальным днём траура.

Посольство России в Сербии сообщило, что не получало данных о пострадавших россиянах в ЧП на вокзале. Никто из граждан РФ за помощью не обращался.