Москва, 1 ноября, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что планирует продолжить спортивную карьеру после окончания срока дисквалификации.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Камила Валиева

«Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Буду прикладывать все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», — сообщила она журналистам.

Валиева рассказала, что постепенно приходит в форму, хотя перед выступлениями приходится бороться с «мандражом», и старается выполнять элементы, которые показывала в прошлом сезоне — тройной тулуп и двойной аксель.

«Больше уверенности в себе, буду стараться усложнять контент, так как соревнований на данный момент нет, плюс-минус полтора года. Так что надо не отставать от девчонок», — добавила спортсменка.

Как передавало ИА Регнум, Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал Валиеву на четыре года, обвинив в нарушении антидопинговых правил. Он также аннулировал все достижения спортсменки с 25 декабря 2021 года и лишил наград, завоёванных после этой даты, в том числе олимпийского золота.

Одна из лабораторий заявила, что нашла в крови у Валиевой запрещённый препарат триметазидин. При этом оповещение о положительной допинг-пробе провели с нарушениями.

Швейцарский суд 2 октября отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS о дисквалификации. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала решение коррумпированным и отметила, что сейчас других решений для российских спортсменов не получится добиться.

Бывший врач Валиевой Филипп Шветский в октябре рассказал, что обвинение против фигуристки выстроено на её собственных показаниях. Спортсменка рассказала, что принимала два разрешённых препарата, а члены жюри пришли к выводу, что она могла принимать и третий, запрещённый.