Москва, 1 ноября, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон фактически является фриком, но он опасен, так как действует против интересов мира в Европе. Об этом 1 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Global Look Press/Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency

«Борис Джонсон вообще такой любопытный персонаж. Я бы его охарактеризовал как опасного фрика. Достаточно на него посмотреть, чтобы всё о нём понять. Но он опасный», — рассказал глава Совбеза телеканалу RT.

Медведев обвинил бывшего британского премьера в продвижении антироссийской и антиукраинской позиции и стремлении не допустить мира в Европе. Российский политик напомнил, что Джонсон помешал Москве и Киеву договориться об урегулировании конфликта в Стамбуле в 2022 году.

«Ведь это не секрет, именно он сказал: «Нет, не надо. Мы вам поможем, всё будет нормально. Вы должны проявить волю». А потом фьють — и его не стало», — отметил Медведев.

Как передавало ИА Регнум, лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде в ноябре 2023 года Давид Арахамия, участвовавший в переговорах в Стамбуле, рассказал, что украинская делегация была готова принять условия России о разрешении конфликта. Однако Джонсон убедил представителей Киева не подписывать никаких соглашений с Москвой.

Джонсон в октябре 2024 года выпустил мемуары, в которых опроверг обвинения в срыве стамбульских переговоров. По его мнению, Украина никогда бы не согласилась условия президента РФ Владимира Путина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти слова, уличил экс-премьера во лжи. Министр указал на то, что на переговорах в Стамбуле за основу для соглашения взяли документ, который представила украинская делегация, а не условия российского президента.